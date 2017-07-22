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Новости Нижнего Тагила

Подсудимая на девятом месяце беременности находится в СИЗО по решению суда Екатеринбурга

22 июля 2017, 09:15Добавить новость
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В Екатеринбурге в СИЗО находится экс-следователь из Ревды Лилия Хорошавина, которую судят за фальсификацию доказательств по уголовному делу адвокатессы-взяточницы Эльнары Салмановой. Хорошавина пребывает на девятом месяце беременности.

Некоторое время назад подсудимая в промежутках между судебными заседаниями находилась на свободе под подпиской о невыезде. Однако накануне судья решил заключить Хорошавину под стражу, не дожидаясь апелляции. Но дело в том, что беременной показано кесарево сечение, и ей необходимо проходить регулярные обследования.

Апелляционную жалобу будут рассматривать 2 и 3 августа. На эти же даты у Хорошаевой назначена ПДР.

 

Добавим, адвокат Хорошаевой Нина Люберцева пытается добиться справедливости по отношению к женщине в положении. Люберцева уверена, что для Хорошавиной это вопрос буквально жизни и смерти, пишет Ura.ru, а нахождение её в СИЗО незаконно.

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