| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жители Екатеринбурга стали в 2 раза реже покупать квартиры в новостройках

22 июля 2017, 13:20Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,Свердловская область,строительство,новостройки,продажи,недвижимость,квартиры
За прошедшие полгода продажи квартир в новостройках Екатеринбурга упали в 2 раза. Свердловскстат представил данные о продажах недвижимости в столице Свердловской области.

С января по июнь 2017 года количество продаж квартир в новостройках Екатеринбурга упало практически в 2 раза. Если за указанный период прошлого года было продано более 170 тысяч квадратных метров жилья, то за 2017 год продали всего 76 тысяч квадратных метров.

Как сообщает Облгазета.ru, всего за начало июня 2017 года в Екатеринбурге на продажу было выставлено 16 тысяч квартир в новостройках.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Директор строительной фирмы в Екатеринбурге обвиняется в причинении имущественного ущерба и обмане дольщиков
23 мая, 16:25
0 0
Отбывающая наказание в колонии екатеринбурженка предстанет перед судом за мошенничество с квартирами
29 мая, 16:05
0 2
Дворы Свердловской области будут отремонтированы за 900 миллионов рублей
19 июля, 22:05
1 0
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 120
Подписаться на новости