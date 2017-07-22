Жители Екатеринбурга стали в 2 раза реже покупать квартиры в новостройках

С января по июнь 2017 года количество продаж квартир в новостройках Екатеринбурга упало практически в 2 раза. Если за указанный период прошлого года было продано более 170 тысяч квадратных метров жилья, то за 2017 год продали всего 76 тысяч квадратных метров.



Как сообщает Облгазета.ru, всего за начало июня 2017 года в Екатеринбурге на продажу было выставлено 16 тысяч квартир в новостройках.