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Новости Нижнего Тагила

6 телефонов жительница Тавды попыталась доставить заключённым колонии ИК-26 (ФОТО)

22 августа 2017, 06:05Добавить новость
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Жительница Тавды была задержана сотрудниками ИК-26 за попытку перебросить заключённым мобильные телефоны.

17 августа сотрудники исправительной колонии №26 в Тавде задержали местную жительницу при попытке перебросить заключённым телефоны.

При ней были обнаружены 5 свертков, в которых находилось 6 сотовых телефонов, 4 SIM-карты и 2 микросхемы зарядных устройств.

После задержания женщина и недоставленная посылка были переданы сотрудниками полиции, передаёт пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.


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Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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