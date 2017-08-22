6 телефонов жительница Тавды попыталась доставить заключённым колонии ИК-26 (ФОТО)

17 августа сотрудники исправительной колонии №26 в Тавде задержали местную жительницу при попытке перебросить заключённым телефоны.



При ней были обнаружены 5 свертков, в которых находилось 6 сотовых телефонов, 4 SIM-карты и 2 микросхемы зарядных устройств.



После задержания женщина и недоставленная посылка были переданы сотрудниками полиции, передаёт пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области