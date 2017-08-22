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Новости Нижнего Тагила

75-летний житель посёлка Северный пропал в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 августа 2017, 11:15Добавить новость
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75-летний Власов Михаил Павлович пропал в посёлке Северный в Нижнем Тагиле 20 августа. Информация о поиске пропавшего в Нижнем Тагиле 75-летнего мужчины была опубликована поисковым отрядом «Лиза Алерт».

Кроме фотографии пропавшего мужчины, к ориентировке также прилагается описание его примет:
  • Рост: 166 сантиметров; 
  • Телосложение: среднее;
  • Волосы: тёмные с проседью;
  • Цвет глаз: серые.


Сообщается, что у мужчины отсутствует фаланга большого пальца на левой руке.

По информации поисковиков, мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили информацию о пропаже пенсионера.

 

Вчера утром в полицию обратилась дочь пропавшего. Мужчина ранее пережил инсульт и инфаркт. 20 августа он пошёл по грибы из Северного в сторону села Балакино. Когда он не вернулся, первоначально близкие искали его своими силами. Когда поиски не увенчались успехом, они обратились к полиции и поисковикам. В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на определение места нахождения пропавшего гражданина, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД.  

 

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Михаила Власова, представители поискового отряда просят звонить по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52 или инфоргу поиска Елене 8 (922) 161-16-21.

 

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Фото: Поисковый Отряд «Лиза Алерт» Екатеринбург

 

Напомним, в течение этого лета в Нижнем Тагиле проводилась масштабная кампания по поиску пропавшего хоккеиста и детского тренера Александра Чумарина

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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