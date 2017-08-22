75-летний житель посёлка Северный пропал в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Рост: 166 сантиметров;

Телосложение: среднее;

Волосы: тёмные с проседью;

Цвет глаз: серые.



Сообщается, что у мужчины отсутствует фаланга большого пальца на левой руке.



По информации поисковиков, мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.



В полиции Нижнего Тагила подтвердили информацию о пропаже пенсионера.

Вчера утром в полицию обратилась дочь пропавшего. Мужчина ранее пережил инсульт и инфаркт. 20 августа он пошёл по грибы из Северного в сторону села Балакино. Когда он не вернулся, первоначально близкие искали его своими силами. Когда поиски не увенчались успехом, они обратились к полиции и поисковикам. В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на определение места нахождения пропавшего гражданина, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Михаила Власова, представители поискового отряда просят звонить по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52 или инфоргу поиска Елене 8 (922) 161-16-21.

Фото: Поисковый Отряд «Лиза Алерт» Екатеринбург

Напомним, в течение этого лета в Нижнем Тагиле проводилась масштабная кампания по поиску пропавшего хоккеиста и детского тренера Александра Чумарина.