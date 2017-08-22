Отпускные и зарплата полностью переведены с карты Сбербанк жительницы Нижнего Тагила в пользу «Первого коллекторского бюро»

Все денежные средства жительницы Нижнего Тагила были списаны с банковской карты Сбербанк в пользу «Первого коллекторского бюро». Женщина намерена обратиться в суд, поскольку на руках у нее есть определение суда об отмене взыскания задолженности.

4 августа жительнице Нижнего Тагила Наталье пришло SMS-сообщение на мобильный телефон, в котором сообщалось, что ее банковский счет арестован.

Я знала, что у меня есть задолженность в банке Хоум Кредит Банк. Но то, что у меня без предупреждения арестуют все деньги на карте Сбербанк и оставят меня без копейки, я не ожидала. Меня ни о чем не уведомили даже, -- рассказала журналисту TagilCity.ru Наталья.

7 августа женщина обратилась в мировой суд.

Я пошла к мировым судьям, там мне секретарь объяснила, что да, есть судебный приказ, есть заявление от «Первого коллекторского бюро», деньги арестовали из-за моего кредита. Я стала спрашивать, почему меня не уведомили, почему заранее не предупредили, а молча арестовали все счета, -- поделилась Наталья.

Секретарь мирового суда попросила Наталью написать заявление и подробно описать в нем о произошедшем.

Я написала заявление о том, что не была уведомлена о судебном производстве, возбужденном в отношении меня, а также о том, что банк взыскивает с меня задолженность, что я категорически против вынесения данного судебного приказа, а также не согласна с суммой взыскания по данному делу, -- рассказала Наталья.



9 августа Наталья получила Определение об отмене судебного приказа о взыскании с нее задолженности.

В определении требовалось отменить судебный приказ по заявлению «Первого коллекторского бюро» о взыскании с меня задолженности. В документе также говорилось, что копию данного определения необходимо направить обеим сторонам, -- сообщила редакции Наталья.



В это же день, с полученным в суде определением, Наталья отправилась в Сбербанк. Сотрудница банка приняла у женщины определение и заверила ее, что проблема будет решена. Взамен служащая Сбербанка никаких документов не предоставила.

Я говорю, и всё что ли? А копия какая-то или записка, что Вы получили от меня определение? На что мне девушка ответила, что они снимут с меня арест, ничего дополнительно не требуется, моя проблема решится. Моя проблема решилась, так сказать: 14 августа у меня сняли отпускные, а 15 - заработную плату в полном размере. Это как? Всё по нолям до копеечки. Мне как жить? Как кредит тот же выплачивать? -- рассказала Наталья.

Женщина снова обратилась в банк за помощью.

В банке мне сказали, что я сама во всем виновата. Послали меня на Ломонсова 49. Я побежала туда и потребовала у них свое определение об отмене приказа. Говорили со мной в недоброжелательной форме. Отдавать его не хотели. Я пожалела, что на диктофон не записала наш разговор, -- рассказала Наталья.

Определение об отмене приказа о взыскании задолженности Наталья получила. На документе была пометка с датой: 14 августа.





То есть они отправили мое определение только 14 августа? Я же им 9 августа его принесла! Более того, мне в банке посоветовали обратиться в коллекторскую службу, которая, вообще, в Москве находится. Мне туда пешком, видимо, только идти. Сейчас я очень расстроена и собираюсь обратиться в суд, -- поделилась эмоциями тагильчанка.



Напомним, другой жительнице Нижнего Тагила коллекторы из «Первого коллекторского бюро» угрожали расправой и поджогом.





