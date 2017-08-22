Полицейский из Берёзовского развлекался стрельбой в задержанного мигранта (ФОТО)

1 июля в Берёзовском полицейские задержали гражданина Таджикистана. В отделении полиции один из сотрудников достал травматический пистолет и, чтобы повеселить коллег, выстрелил в задержанного.



Полицейский целился в ягодицу, но попал в голову. 30-летнего мигранта доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга и пулевое ранение головы. Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы.



В ходе расследования было установлено, что 29 июля 37-летнего полицейского, который стрелял в мигранта, уволили со службы с формулировкой «по выслуге лет». Бывшего сотрудника это не спасло, и против него возбудили уголовное дело по статье «Побои».

Фото: «Новый день»



Березовский следственный отдел СКР переквалифицировал уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В начале августа бывшему сотруднику полиции было предъявлено официальное обвинение, передаёт «Новый день».



Обвиняемый находится под домашним арестом. В отношении его руководителей следователи организовали проверку. По её итогам будут вынесены соответствующие процессуальные решения.