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Новости Нижнего Тагила

Полицейский из Берёзовского развлекался стрельбой в задержанного мигранта (ФОТО)

22 августа 2017, 23:05Добавить новость
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В Берёзовском полицейские решили развлечься при помощи травматического пистолета, используя задержанного гражданина Таджикистана в качестве мишени для стрельбы. Позже мужчина обратился к медикам с сотрясением мозга и пулевым ранением головы.

1 июля в Берёзовском полицейские задержали гражданина Таджикистана. В отделении полиции один из сотрудников достал травматический пистолет и, чтобы повеселить коллег, выстрелил в задержанного.

Полицейский целился в ягодицу, но попал в голову. 30-летнего мигранта доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга и пулевое ранение головы. Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе расследования было установлено, что 29 июля 37-летнего полицейского, который стрелял в мигранта, уволили со службы с формулировкой «по выслуге лет». Бывшего сотрудника это не спасло, и против него возбудили уголовное дело по статье «Побои».


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Фото: «Новый день»


Березовский следственный отдел СКР переквалифицировал уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В начале августа бывшему сотруднику полиции было предъявлено официальное обвинение, передаёт «Новый день».

Обвиняемый находится под домашним арестом. В отношении его руководителей следователи организовали проверку. По её итогам будут вынесены соответствующие процессуальные решения.

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