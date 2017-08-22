Организаторы беспорядков в Рефтинском спецучреждении получили условные сроки

Следствие установило, что недовольные правилами внутреннего распорядка молодые люди помогли 60 воспитанникам выйти из общежития. Затем хулиганы устроили погром в столовой спецучреждения. Они переворачивали столы, стулья, били посуду и ломали окна.



Суд назначил пятерым участникам массовых беспорядков от двух лет лишения свободы до двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком. Приговор каждого их участников был связан со степенью совершенных действий, передает пресс-служба прокуратуры региона.