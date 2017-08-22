| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Организаторы беспорядков в Рефтинском спецучреждении получили условные сроки

22 августа 2017, 09:30Добавить новость
нарушение,прокуратура,Россия,Свердловская область,суд,уголовное дело,массовые беспорядки,воспитанники,хулиганство
В отношении пятерых воспитанников Рефтинского спецучреждения накануне был вынесен приговор. Молодые люди 1999, 2000, 2001 годов рождения устроили массовые беспорядки в этом учреждении закрытого типа.

Следствие установило, что недовольные правилами внутреннего распорядка молодые люди помогли 60 воспитанникам выйти из общежития. Затем хулиганы устроили погром в столовой спецучреждения. Они переворачивали столы, стулья, били посуду и ломали окна.

Суд назначил пятерым участникам массовых беспорядков от двух лет лишения свободы до двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком. Приговор каждого их участников был связан со степенью совершенных действий, передает пресс-служба прокуратуры региона.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Организатор и участники массовых беспорядков в Рефтинском спецучилище предстанут перед судом
20 июня, 11:45
0 0
Три года колонии были назначены экс-главе районной администрации Екатеринбурга за взятку
18 августа, 08:00
0 0
Условный срок получил житель Артемовского за избиение журналистов канала «Ермак»
15 августа, 08:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 138
Подписаться на новости