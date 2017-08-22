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Новости Нижнего Тагила

Ремонт Верхне-Выйского гидроузла в Нижнем Тагиле был завершён раньше срока

22 августа 2017, 06:30Добавить новость
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20 августа в Нижнем Тагиле возобновили работу Верхне-Выйского гидроузла. Ранее на объекте производилась замена запорной арматуры, из-за чего подача воды в ряде районов была остановлена.

Работы производились также на сетях городского водопровода. Благодаря проведенному ремонту, узлы в камерах переключения стали более надёжными, а при ЧС меры по устранению неполадок будут приниматься в самые короткие сроки, передает Тагильский рабочий.

В ООО «Водоканал-НТ» сообщили, что работники производили ремонт даже в ночное время, чтобы как можно скорее включить воду горожанам.

«Водоканал-НТ» в безводный период обеспечил доставку воды в социальные учреждения и в объекты с круглосуточным пребыванием людей.

 
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