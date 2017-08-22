Школьники сушили футболки над пламенем Вечного огня в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В соцсети попали фотографии, где юные тагильчане сушили белье над Вечным огнем.

Один из жителей Нижнего Тагила увидел, как гуляющие по улице дети сняли футболки и стали сушить их над пламенем Вечного огня. Он сфотографировал это и выложил фото в соцсети.





В комментариях некоторые люди возмущались, называя детей резкими словами, писали, что у них нет никаких ценностей. Один из пользователей соцсети написал:





Вечный огонь — это не сушилка, а культовое сооружение. Сакральная вещь. Может, бельевые веревки на оградах могил наших дедов развесим?

Фото: Соцсети

Также осудили и женщину, стоящую возле детей. Но часть взрослых была на стороне школьников. Вот что пишет в своем комментарии тагильчанка Ирина:





У меня тоже недавно дети промокли от фонтана, так что мальчика и его маму прекрасно понимаю — ищешь любые возможности подсохнуть. Мы в ТЦ сушились, сушилкой для рук.

А вот пользователь Татьяна расстроилась тем, что ребятишек ругают, и написала:



