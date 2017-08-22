Школьники сушили футболки над пламенем Вечного огня в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Один из жителей Нижнего Тагила увидел, как гуляющие по улице дети сняли футболки и стали сушить их над пламенем Вечного огня. Он сфотографировал это и выложил фото в соцсети.
В комментариях некоторые люди возмущались, называя детей резкими словами, писали, что у них нет никаких ценностей. Один из пользователей соцсети написал:
Вечный огонь — это не сушилка, а культовое сооружение. Сакральная вещь. Может, бельевые веревки на оградах могил наших дедов развесим?
Фото: Соцсети
Также осудили и женщину, стоящую возле детей. Но часть взрослых была на стороне школьников. Вот что пишет в своем комментарии тагильчанка Ирина:
У меня тоже недавно дети промокли от фонтана, так что мальчика и его маму прекрасно понимаю — ищешь любые возможности подсохнуть. Мы в ТЦ сушились, сушилкой для рук.
А вот пользователь Татьяна расстроилась тем, что ребятишек ругают, и написала:
Малы они ещё. Да, согласна, не совсем красиво поступают, но данная ситуация не так критична, как могло бы быть. А их сразу такими словами поливают.