Обманутые дольщики в Свердловской области добились продолжения строительства

В правительстве состоялось совещание, которое было организовано специально по проблеме обманутых пайщиков. Так, ряд объектов получил новых инвесторов (ЖСК «Авиатор», СК «Мастер», ЖК «Кольцовский дворик» - ввод к концу 2017 года), к другим вернулись прежние застройщики (ЖК «Новый Уктус»), в других пока выполняется аудит, а в отношении иных будут организованы консультации Минстроя (стройплощадка в поселке Светлый Арамильского городского округа).





Что касается ЖСК «Бухта Квинс», где фигурирует бард Александр Новиков, то омбудсмен Татьяна Мерзлякова намерена лично встретиться с застройщиком и осмотреть стройку, передаёт ЕАН.



Всего под контролем правительства сейчас находится 17 проблемных строительных площадок, при которых пострадали тысячи пайщиков. Совещания проводятся раз в 7-10 дней, а ситуация отслеживается в ежедневном режиме.