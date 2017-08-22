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Новости Нижнего Тагила

Обманутые дольщики в Свердловской области добились продолжения строительства

22 августа 2017, 07:00Добавить новость
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В столице Урала накануне стала известна судьба ряда строительных площадок, которые в течение долгого времени были заброшены. Некоторые обманутые дольщики даже объявили голодовку в связи с отсутствием возможности попасть в собственное жилье.

В правительстве состоялось совещание, которое было организовано специально по проблеме обманутых пайщиков. Так, ряд объектов получил новых инвесторов (ЖСК «Авиатор», СК «Мастер», ЖК «Кольцовский дворик» - ввод к концу 2017 года), к другим вернулись прежние застройщики (ЖК «Новый Уктус»), в других пока выполняется аудит, а в отношении иных будут организованы консультации Минстроя (стройплощадка в поселке Светлый Арамильского городского округа).

Что касается ЖСК «Бухта Квинс», где фигурирует бард Александр Новиков, то омбудсмен Татьяна Мерзлякова намерена лично встретиться с застройщиком и осмотреть стройку, передаёт ЕАН.

Всего под контролем правительства сейчас находится 17 проблемных строительных площадок, при которых пострадали тысячи пайщиков. Совещания проводятся раз в 7-10 дней, а ситуация отслеживается в ежедневном режиме.

 
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