Стена в одном из жилых домов Екатеринбурга может обрушиться ближайшей зимой (ВИДЕО)

Проблема беспокоит людей уже несколько лет, однако до сих пор никаких кардинальных изменений жильцы не дождались. Сейчас они опасаются, что стена в первые же морозы осыпется, либо квартиры не будут согреваться из-за больших трещин в области оконных проёмов.



Площадь разрушающегося участка на стене увеличивается. По словам специалистов, сама несущая стена достаточно крепкая, но вкладка, на которой закреплены окна, вывалится ближайшей зимой, передаёт Новый день.





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Сейчас две организации не могут определиться, чья вина в том, что дом рушится – Екатеринбургская теплосетевая компания и управляющая компания ЖКХ Октябрьского района. Директор управляющей организации сообщил, что сейчас в проблемном месте проводятся работы, однако оплачивать их будут в ЕТК.