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Новости Нижнего Тагила

Стена в одном из жилых домов Екатеринбурга может обрушиться ближайшей зимой (ВИДЕО)

22 августа 2017, 08:30Добавить новость
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В Екатеринбурге местные жители в районе Синих Камней всерьёз озабочены будущим дома, где им приходится жить. Дело в том, что в здании рушится стена из-за повышенной влаги и идущего из подвала пара.

Проблема беспокоит людей уже несколько лет, однако до сих пор никаких кардинальных изменений жильцы не дождались. Сейчас они опасаются, что стена в первые же морозы осыпется, либо квартиры не будут согреваться из-за больших трещин в области оконных проёмов.

Площадь разрушающегося участка на стене увеличивается. По словам специалистов, сама несущая стена достаточно крепкая, но вкладка, на которой закреплены окна, вывалится ближайшей зимой, передаёт Новый день.


Видео: Новый день

 

Сейчас две организации не могут определиться, чья вина в том, что дом рушится – Екатеринбургская теплосетевая компания и управляющая компания ЖКХ Октябрьского района. Директор управляющей организации сообщил, что сейчас в проблемном месте проводятся работы, однако оплачивать их будут в ЕТК.

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