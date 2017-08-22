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Новости Нижнего Тагила

Пропажа 4-летнего Димы Пескова в лесу Свердловской области не признана преступлением

22 августа 2017, 15:35Добавить новость
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СУ СК Богдановича прекратило производство по делу о «причинении смерти по неосторожности» в связи с пропажей возле Рефтинского водохранилища 4-летнего мальчика. Ребенок был найден живым.

Напомним, история Димы Пескова началась с того, что в июне мальчик потерялся, когда находился на отдыхе со своими родителями. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Пять дней шли активные поиски ребенка. В них приняли участие сотни неравнодушных людей и профессиональные поисковики. Ребенка нашли, но он был очень слаб, искусан комарами и клещами. Также оказалось, что ребенок был болен ветрянкой.

После спасения малыша следователи не исключали возможность того, что в рамках возбужденного уголовного дела может произойти переквалификация – в статью «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» или «Оставление в опасности». Тогда к уголовной ответственности были бы привлечены родители малыша, но этого не произошло, как сообщает интернет-газета ZNAK. В полиции не нашли основания для этого. 

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