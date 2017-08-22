| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Вячеслав Погудин и Галина Масликова побывали в Центре социальной поддержки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 августа 2017, 16:25Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,школа,Центр социальной поддержки,пенсионеры,чаепитие,Галина Масликова,Вячеслав Погудин,мероприятие
Центр социальной поддержки пенсионеров Ленинского района в Нижнем Тагиле принимал гостей. Частым гостем центра бывает Вячеслав Погудин, председатель комитета по социальной политике в Нижнем Тагиле.

Здесь одинокие пенсионеры занимаются фитнесом, осваивают азы пользования компьютерной техникой, устраивают концерты и чаепития, для них открыты творческие мастерские.

22 августа в центре проходили мероприятия с традиционным чаепитием в конце.

За накрытым столом в уютной домашней обстановке собеседники делились мнением о благоустройстве города, образовании и молодых кадрах, делились наболевшим, расспрашивали о перспективах.

Вячеслав Погудин рассказал об преображении города за последнее время, о перспективах дальнейшего развития муниципалитета. На встрече с пенсионерами депутат был не один, пообщаться с пенсионерами пришла Галина Масликова, советник Главы города по развитию системы образования.

город,Нижний Тагил,праздник,школа,Центр социальной поддержки,пенсионеры,чаепитие,Галина Масликова,Вячеслав Погудин,мероприятиегород,Нижний Тагил,праздник,школа,Центр социальной поддержки,пенсионеры,чаепитие,Галина Масликова,Вячеслав Погудин,мероприятие

 

Пожилые люди делились с Вячеславом Погудиным отзывами о центре, о его сотрудниках и мероприятиях, которые часто организовываются для них. В ходе диалога с гостями не обошлось и без освещения переживаний. В частности, пенсионеров интересовал вопрос организации медицинских приемов и нехваткой кадров в больницах Нижнего Тагила.

Нужно заинтересовать профессией со школьной скамьи. Нужна программа профориентации, и идея эта принята школой №32, например. Галина Масликова тоже участвует в программе профориентации, -- сообщил Вячеслав Погудин.

 

город,Нижний Тагил,праздник,школа,Центр социальной поддержки,пенсионеры,чаепитие,Галина Масликова,Вячеслав Погудин,мероприятие

 

Школа №32, директором которой является Галина Масликова, находится напротив здания центра социальной поддержки. Специалисты центра отметили, что уже давно находятся в тесном сотрудничестве с коллективом учебного заведения. Директор школы, в свою очередь, рассказала, что учащиеся бывают в центре, они выступают перед пенсионерами, поздравляют их с праздниками.
 

Мы должны думать о судьбе всего города вместе. Социальная сфера очень важна. Мы всегда прислушиваемся на встречах к мнению и пожеланиям жителей города и пытаемся довести эти пожелания до реализации. Школа наша тоже находится рядом, детки наши частые гости в центре и участвуют в творческих мероприятиях, -- отметила в беседе Галина Масликова.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Юные гости библиотеки №14 рассказали об идеальном Нижнем Тагиле (ФОТО)
7 августа, 07:30
0 0
Галина Масликова о перспективах образования в Нижнем Тагиле и развитии школ и детских садов города (ФОТО, ВИДЕО)
17 августа, 17:20
14 5
2 новые школы будут построены в Нижнем Тагиле на ГГМ в 2018 году
4 августа, 13:05
8 2
2

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
rdpisfi0rzdv 22.08.2017 21:14:18 #
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- ссылка
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 637
Подписаться на новости