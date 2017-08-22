Вячеслав Погудин и Галина Масликова побывали в Центре социальной поддержки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Здесь одинокие пенсионеры занимаются фитнесом, осваивают азы пользования компьютерной техникой, устраивают концерты и чаепития, для них открыты творческие мастерские.





22 августа в центре проходили мероприятия с традиционным чаепитием в конце.





За накрытым столом в уютной домашней обстановке собеседники делились мнением о благоустройстве города, образовании и молодых кадрах, делились наболевшим, расспрашивали о перспективах.





Вячеслав Погудин рассказал об преображении города за последнее время, о перспективах дальнейшего развития муниципалитета. На встрече с пенсионерами депутат был не один, пообщаться с пенсионерами пришла Галина Масликова, советник Главы города по развитию системы образования.





Пожилые люди делились с Вячеславом Погудиным отзывами о центре, о его сотрудниках и мероприятиях, которые часто организовываются для них. В ходе диалога с гостями не обошлось и без освещения переживаний. В частности, пенсионеров интересовал вопрос организации медицинских приемов и нехваткой кадров в больницах Нижнего Тагила.





Нужно заинтересовать профессией со школьной скамьи. Нужна программа профориентации, и идея эта принята школой №32, например. Галина Масликова тоже участвует в программе профориентации, -- сообщил Вячеслав Погудин.

Школа №32, директором которой является Галина Масликова, находится напротив здания центра социальной поддержки. Специалисты центра отметили, что уже давно находятся в тесном сотрудничестве с коллективом учебного заведения. Директор школы, в свою очередь, рассказала, что учащиеся бывают в центре, они выступают перед пенсионерами, поздравляют их с праздниками.