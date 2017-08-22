Вячеслав Погудин и Галина Масликова побывали в Центре социальной поддержки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Здесь одинокие пенсионеры занимаются фитнесом, осваивают азы пользования компьютерной техникой, устраивают концерты и чаепития, для них открыты творческие мастерские.
22 августа в центре проходили мероприятия с традиционным чаепитием в конце.
За накрытым столом в уютной домашней обстановке собеседники делились мнением о благоустройстве города, образовании и молодых кадрах, делились наболевшим, расспрашивали о перспективах.
Вячеслав Погудин рассказал об преображении города за последнее время, о перспективах дальнейшего развития муниципалитета. На встрече с пенсионерами депутат был не один, пообщаться с пенсионерами пришла Галина Масликова, советник Главы города по развитию системы образования.
Пожилые люди делились с Вячеславом Погудиным отзывами о центре, о его сотрудниках и мероприятиях, которые часто организовываются для них. В ходе диалога с гостями не обошлось и без освещения переживаний. В частности, пенсионеров интересовал вопрос организации медицинских приемов и нехваткой кадров в больницах Нижнего Тагила.
Нужно заинтересовать профессией со школьной скамьи. Нужна программа профориентации, и идея эта принята школой №32, например. Галина Масликова тоже участвует в программе профориентации, -- сообщил Вячеслав Погудин.
Мы должны думать о судьбе всего города вместе. Социальная сфера очень важна. Мы всегда прислушиваемся на встречах к мнению и пожеланиям жителей города и пытаемся довести эти пожелания до реализации. Школа наша тоже находится рядом, детки наши частые гости в центре и участвуют в творческих мероприятиях, -- отметила в беседе Галина Масликова.