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Новости Нижнего Тагила

Расследование убийства семилетней давности завершилось в Ивделе

22 августа 2017, 09:00Добавить новость
алкоголь,безопасность,криминал,Россия,Свердловская область,суд,убийство,уголовное дело,Ивдель,самооборона,самозащита,следствие
Накануне в Ивделе завершилось расследование уголовного дела, которое не могли раскрыть с 2010 года. Речь идёт об убийстве в ходе самообороны.

В первый день 2010 года в одной из квартир Ивделя произошёл конфликт между хозяином дома и его гостем, не желающим покидать жилище. Оба, добавим, был в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на грубость хозяина незваный гость набросился на владельца квартиры. Тот, в свою очередь, намереваясь защититься, схватил нож и ударил им оппонента. Раненый умер в больнице на следующий день.

Обвиняемый является фигурантом уголовного дела по факту убийства, совершенного при превышении предела необходимой обороны. Накануне следователи по итогам большой работы пришли к мнению, что хозяин жилища действительно «переборщил» с самозащитой. Теперь он может отправиться в тюрьму на два года. Дело было направлено в суд.

 
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