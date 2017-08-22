Расследование убийства семилетней давности завершилось в Ивделе

В первый день 2010 года в одной из квартир Ивделя произошёл конфликт между хозяином дома и его гостем, не желающим покидать жилище. Оба, добавим, был в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на грубость хозяина незваный гость набросился на владельца квартиры. Тот, в свою очередь, намереваясь защититься, схватил нож и ударил им оппонента. Раненый умер в больнице на следующий день.



Обвиняемый является фигурантом уголовного дела по факту убийства, совершенного при превышении предела необходимой обороны. Накануне следователи по итогам большой работы пришли к мнению, что хозяин жилища действительно «переборщил» с самозащитой. Теперь он может отправиться в тюрьму на два года. Дело было направлено в суд.