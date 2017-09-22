Большой пласт штукатурки упал с потолка в новостройке Екатеринбурга (ВИДЕО)

Отделка, поясняют жильцы, была от застройщика. После инцидента хозяин квартиры обратился к ответственной фирме, однако решение не было принято в пользу собственника. После того, как мужчина пригрозил огласить произошедшее в СМИ, ему предложили сделать ремонт за его же счёт, но без наценки застройщика.





В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что дом был сдан в 2013 году. Станислав, как пояснили представители застройщика, купил несколько квартир, чтобы их перепродать. Качество ремонта было низкое, поскольку перепродажники экономят на материалах, пишет E1.ru.





По мнению застройщика, хозяин квартиры решил освежить свой же некачественный ремонт, что привело к такому неприятному исходу. Слой штукатурки на потолке составляет более 1 см. Разбирательство продолжается.