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Новости Нижнего Тагила

Большой пласт штукатурки упал с потолка в новостройке Екатеринбурга (ВИДЕО)

22 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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В одном из жилых комплексов Екатеринбурга мужчина, несколько месяцев назад купивший квартиру, столкнулся с проблемой – в коридоре его квартиры обвалился большой пласт штукатурки.

Отделка, поясняют жильцы, была от застройщика. После инцидента хозяин квартиры обратился к ответственной фирме, однако решение не было принято в пользу собственника. После того, как мужчина пригрозил огласить произошедшее в СМИ, ему предложили сделать ремонт за его же счёт, но без наценки застройщика.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что дом был сдан в 2013 году. Станислав, как пояснили представители застройщика, купил несколько квартир, чтобы их перепродать. Качество ремонта было низкое, поскольку перепродажники экономят на материалах, пишет E1.ru.

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По мнению застройщика, хозяин квартиры решил освежить свой же некачественный ремонт, что привело к такому неприятному исходу. Слой штукатурки на потолке составляет более 1 см. Разбирательство продолжается.

 

Фото и видео: E1.ru
 
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