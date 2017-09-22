Изображение тюменских ветеранов стало покрытием для крыши автомастерской (ФОТО)

Тюменские жители обратили внимание общественности на то, чем покрыта крыша одной из автомастерских города. Крышу при ремонте накрыли баннером с изображением ветеранов. Как удалось выяснить горожанам, баннер является частью стены памяти, которую использовали на Дне победы.



Тюменский интернет-портал «Наш город» сообщает, что управление культуры предоставило разъяснение в ответ на вопрос о том, как баннер с ветеранами стал использоваться при ремонте кровли автомастерской. Чиновники допустили, что баннер напечатали с браком, и его необходимо было уничтожить. Исполнитель проигнорировал эту задачу и спустя какое время баннер использовали работники автомастерской.



На данный момент идут переговоры с руководством мастерской о демонтаже баннера и готовится претензия к организации, которая осуществляла печать баннеров и не исполнила всех процедур по утилизации бракованного продукта.

Фото: «Наш город»