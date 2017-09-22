| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Изображение тюменских ветеранов стало покрытием для крыши автомастерской (ФОТО)

22 сентября 2017, 00:05Добавить новость
город,курьезы,пенсионеры,ремонт,мастерская,ветераны,крыша,тюмень,баннеры,день Победы
В Тюмени произошёл скандал, в котором оказались задействованы городские ветераны и местная автомастерская. Баннер, на котором изображены ветераны, рабочие мастерской использовали для покрытия крыши при ремонте.

Тюменские жители обратили внимание общественности на то, чем покрыта крыша одной из автомастерских города. Крышу при ремонте накрыли баннером с изображением ветеранов. Как удалось выяснить горожанам, баннер является частью стены памяти, которую использовали на Дне победы.

Тюменский интернет-портал «Наш город» сообщает, что управление культуры предоставило разъяснение в ответ на вопрос о том, как баннер с ветеранами стал использоваться при ремонте кровли автомастерской. Чиновники допустили, что баннер напечатали с браком, и его необходимо было уничтожить. Исполнитель проигнорировал эту задачу и спустя какое время баннер использовали работники автомастерской.

На данный момент идут переговоры с руководством мастерской о демонтаже баннера и готовится претензия к организации, которая осуществляла печать баннеров и не исполнила всех процедур по утилизации бракованного продукта.


город,курьезы,пенсионеры,ремонт,мастерская,ветераны,крыша,тюмень,баннеры,день Победыгород,курьезы,пенсионеры,ремонт,мастерская,ветераны,крыша,тюмень,баннеры,день Победыгород,курьезы,пенсионеры,ремонт,мастерская,ветераны,крыша,тюмень,баннеры,день Победыгород,курьезы,пенсионеры,ремонт,мастерская,ветераны,крыша,тюмень,баннеры,день Победы
Фото: «Наш город»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Неизвестные в Екатеринбурге «отремонтировали» дорогу с помощью дивана (ФОТО)
8 сентября, 07:00
1 0
160 ветеранов в Свердловской области получат выплаты для приобретения квартир
11 августа, 06:30
2 0
Житель Санкт-Петербурга не выходил из квартиры со времён распада СССР и скопил дома кучу мусора (ФОТО)
3 августа, 08:05
4 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 52
Подписаться на новости