Предложенные тагильчанами идеи будут реализованы при строительстве парка «Народный»

80% идей, предложенных в Нижнем Тагиле молодежью в рамках форума «Мир», будут реализованы на практике при строительстве парка «Народный».

Заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров сообщил:





Часть идей уже заложена в проект. Остальные мы будем обсуждать у главы города. Но отмечу, что 80% идей будут реализованы.



От некоторых идей пришлось отказаться. Например, установка сцены. Архитекторы отмечают, что это нецелесообразно.





Однако в соответствии с проектом, в парке будут велодорожки, площадки для занятий спортом, детские игровые зоны, пишет «Тагильский рабочий».



