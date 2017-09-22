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Новости Нижнего Тагила

Предложенные тагильчанами идеи будут реализованы при строительстве парка «Народный»

22 сентября 2017, 11:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,строительство,парк Народный,Валерий Суров,проекты

80% идей, предложенных в Нижнем Тагиле молодежью в рамках форума «Мир», будут реализованы на практике при строительстве парка «Народный».

Заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров сообщил:

Часть идей уже заложена в проект. Остальные мы будем обсуждать у главы города. Но отмечу, что 80% идей будут реализованы.


От некоторых идей пришлось отказаться. Например, установка сцены. Архитекторы отмечают, что это нецелесообразно.

Однако в соответствии с проектом, в парке будут велодорожки, площадки для занятий спортом, детские игровые зоны, пишет «Тагильский рабочий».

Фотоотчет: Строительство парка «Народный»

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