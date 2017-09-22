Ранее сбегавшая из дома Кристина Шарова вновь разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Кристина ушла из квартиры по улице Энергетиков в школу, но на занятиях так и не появилась.



Члены семьи не смогли самостоятельно связаться в беглянкой. Ранее Кристина уже сбегала из дома, но была найдена полицией и передана родным, рассказали в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».



Пока поиски результатов не принесли. О её местоположении не знают ни одноклассники и знакомые, ни друзья.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшей девушки, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02, -- обращаются в полиции Нижнего Тагила.