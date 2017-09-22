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Новости Нижнего Тагила

Ранее сбегавшая из дома Кристина Шарова вновь разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 сентября 2017, 06:30Добавить новость
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19 сентября в полицию обратилась тагильчанка с заявлением о самовольном уходе её дочери из дома.

Кристина ушла из квартиры по улице Энергетиков в школу, но на занятиях так и не появилась.

Члены семьи не смогли самостоятельно связаться в беглянкой. Ранее Кристина уже сбегала из дома, но была найдена полицией и передана родным, рассказали в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».

Пока поиски результатов не принесли. О её местоположении не знают ни одноклассники и знакомые, ни друзья.

 

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Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшей девушки, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02, -- обращаются в полиции Нижнего Тагила.

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