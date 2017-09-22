Свердловчане станут платить за детские сады больше с 1 января 2018 года

Родители Свердловской области станут больше платить за детские сады. Повышение оплаты за дошкольные детские учреждения планируется повысить с 1 января 2018 года.
Правительство Российской Федерации подготовило законопроект о повышении платы за детские сады. Она вырастет на 4% с 1 января 2018 года, но не более чем на 200 рублей.
По сообщению Уралинформбюро, причина роста связана с инфляцией. Заявки на повышение платы за ДОУ муниципалитеты подают каждый год. В них формулируется экономически обоснованная стоимость посещения. При этом не все города Свердловской области пошли на увеличение оплаты детских садов.
В столице области от повышения отказались. Екатеринбургские родители продолжат платить за детские сады в районе 2 980 рублей в месяц.