Участковый спас увязшего в болотах жителя Верхней Салды (ФОТО)

Спасательная операция прошла в лесах Свердловской области.

В начале сентября 2017 года житель Верхней Салды Ярослав Захаров вместе со своей семьей отправился в поход к охотничьей избушке. Она находится глубоко в лесу за поселком Басьяновский. Поначалу можно было ехать по узкой колее, но потом требовалось идти по болотам несколько километров.

Семья дошла до избушки, а мужчина отправился осмотреть ближайшие окрестности. Но не вернулся. Родственники начали искать его лишь спустя несколько часов. Спустя какое-то время Ярослава нашел его брат.

Как оказалось, во время прогулки Захаров получил перелом ноги и увяз в болоте. На помощь он начал звать только тогда, когда услышал голоса, так как опасался, что криками привлечет хищников.

Брат Ярослава развел костер и натянул тент. Также он оставил рядом с пострадавшим 11-летнего сына. После чего мужчина ушел искать помощь.

Он дошел до бывшего торфпредприятия, где смог по рации связаться с поселком Басьяновским.

Примерно в полночь один из жителей поселка позвонил участковому Алексею Исакову. Он рассказал полицейскому о случившейся беде. Так как тот участок леса находился под наблюдением Исакова, он сразу же перешел к действиям.

Фото: E1.ru

Алексей договорился со знакомым насчет мотодрезины. И уже в 8 часов утра, погрузив на нее квадроцикл, они отправились в сторону болот.

Дорога оказалась тяжелой. Квадроцикл 5 раз застревал в болотах. Однако полицейский все же добрался до пострадавшего.

Вместе со знакомым участковый сделал для Ярослава импровизированные костыли и чуть ли не несли его на руках до квадроцикла. Техника также продолжала застревать в болотах, из-за чего спасателям приходилось прокладывать дорогу с помощью срубленного осинника. Однако вечером они все добрались до поселка.

Пострадавшего увезли в больницу. Там ему наложили гипс.

Вернувшись на работу, Алексей Исаков чуть не получил выговор от начальства. Однако, выяснив ситуацию, участкового было решено представить к награде, пишет E1.ru.