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Штраф в 1 миллион рублей за дачу взятки был назначен управляющей компании в Первоуральске

22 декабря 2016, 08:30Добавить новость
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В Первоуральске управляющую компанию оштрафовали на миллион рублей за дачу взятки.

Было установлено, что заместитель директора ООО «Жилищный сервис» еще в 2013 году незаконно передала начальнику управления ЖКХ и строительства мэрии Первоуральска свыше 460 тысяч рублей. Уточняется, что женщина действовала в интересах юридического лица, пытаясь купить покровительство работы управляющей компании.

В мае 2016 года суд признал начальника управления виновным в использовании своей должности и «приготовлению к мошенничеству». А юридическое лицо ООО «Жилищный сервис» за передачу денег должностному лицу было оштрафовано на один миллион рублей, передает региональная прокуратура.

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