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Волонтеры Добровольческого центра Нижнего Тагила провели акцию «В ожидании чуда» (ФОТО)

22 декабря 2016, 11:20Добавить новость
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Для малообеспеченных семей и семей с опекаемыми детьми в Нижнем Тагиле организовали предновогоднюю акцию «В ожидании чуда», которую провели волонтеры

Организованная администрацией Ленинского района акция прошла с участием добровольцев НТГСПИ. Студенты Добровольческого центра «От сердца к сердцу» посетили 20 малообеспеченных семей и семьи с опекаемыми детьми. Переодевшись новогодними персонажами – дедами морозами, снегурочками, зайцами и медведями – волонтеры развлекали детей и родителей веселыми конкурсами, хороводами и танцами.

Было настолько весело и интересно, что даже родители включились в процесс – они танцевали, фотографировались, водили хоровод. В перерывах между развлечениями все фотографировались со сказочными персонажами. Всем детям вручили новогодние подарки. И дети, и родители благодарили волонтеров за радость, которую получили во время их посещения. 

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Фото: НТГСПИ

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