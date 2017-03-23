| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Более половины Россиян выступили против монархии в стране – ВЦИОМ

23 марта 2017, 15:30Добавить новость
Россия,россияне,монархия,республика,Государство,статистика,опрос,вциом
Большинство граждан России против монархии и поддерживаются мнения, что в стране должна действовать республиканская форма правления государством.   16-18 марта «ВЦИОМ-Спутник» провел социологический опрос «Монархия для России: сто лет спустя». В нем приняли участие 1 800 россиян. Организаторами опроса по случайной выборке опрашивались абоненты мобильных и стационарных телефонов. Проведенный опрос показал, какую форму правления для страны граждане считают наиболее приемлемой. 

6% жителей РФ ответили, что знают человека, кто бы мог стать новым монархом в России. Против монархии высказались 68% респондентов: из них 16% – за демократию. 88% опрошенных ответили, что считают республику самой подходящей формой правления государством, об этом сообщает газета «Известия»

50% граждан, выступающих за монархию, не смогли ответить на вопрос «Почему вы за восстановление монархии?». 10% из сторонников монархического строя уверены, что у власти должен находиться один человек. 8% опрошенных считают монархический строй традиционным для России. Еще 8% респондентов уверены: при такой форме правления было бы больше порядка. 

Идею вернуть монархию в Россию высказал Сергей Аксенов, глава Крыма. Это произошло 14 марта 2017 года, накануне 100-летия отречения от престола Николая II. Сергей Аксенов заявил о том, что необходимо вернуть монархический строй и предложил кандидатуру Владимира Путина на это место. 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Рекордное количество россиян в 2017 году одобрило присоединение Крыма к России 16 марта, 17:25
Только 9% россиян берут больничный лист при насморке и температуре: остальные предпочитают работать 16 декабря 2016, 19:40 1
Лишь 5% украинцев не говорят на русском языке в повседневной жизни 27 февраля, 12:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 214
Подписаться на новости