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Новости Нижнего Тагила

Более тысячи школьников выйдут на благоустройство улиц Нижнего Тагила этим летом в составе отрядов мэра

23 марта 2017, 10:45Добавить новость
город,Нижний Тагил,отряды мэра,дети,школьники,работа,уборка улиц,администрация
22 марта в Администрации Нижнего Тагила прошло совещание по организации работы отрядов мэра в летние каникулы. Уже традиционно планируется трудоустроить более тысячи тагильских подростков для работ в летний период. Ребята будут заниматься благоустройством города. С ними заключат договор, сообщается на сайте городской администрации.
 
Курировать детей будут педагоги. Планируется, что подростки займутся уборкой улиц, скверов, площадей города, высадкой цветов и деревьев, а также поработают в Уральце и Серебрянке.
 
Основная задача при организации отрядов мэра – показать детям как важен их вклад в благоустройство Нижнего Тагила.

 
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