Дым с пилорамы на ул. Индустриальная мешает рабочим одного из цехов промышленной зоны Нижнего Тагила (ФОТО)

В промышленной зоне на ул. Индустриальная на одной из пилорам регулярно сжигаются древесные отходы, что делает невыносимой работу в соседних цехах.

О сложившейся ситуации журналистам TagilCity.ruсообщили работники одного из цехов, соседних с пилорамами:

Работаем в цехе рядом с пилорамами, где дышать просто нечем, так как они жгут свои отходы рядом с нами. У них просто горы горбыля и опила. Адрес: Индустриальная, 56 стр. 4.



Руководство рабочих пытается урегулировать ситуацию, но процесс осложняет то, что рядом располагается несколько частных лесопилок. Установить, какая из них сжигает отходы, затруднительно.

Это продолжается уже более недели. Тут не одна лесопилка, а несколько, все частные. Какая из них дымит – не разберёшь. Прихожу туда, когда горит, а там уже никого нет. За руку не поймаешь. И я ищу, кто жжёт, и вышестоящее руководство по своим каналам, но пока ничего не меняется. Можем спокойно дышать только когда ветер не в нашу сторону, -- объяснил ситуацию журналистам TagilCity.ru бригадир производственного цеха Василий.



Полученная информация была передана журналистами в официальные инстанции. О реакции властей редакция портала TagilCity.ru расскажет позднее.

Фотографии от 22.03.2017 года.