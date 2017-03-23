Невосстановленный перекоп провоцирует жителей Нижнего Тагила на нарушение ПДД: размокшая грязь на тротуаре не накрыта даже досками (ФОТО)

Зимой, благодаря снегу, для движения пешеходов не создавалось каких-либо трудностей. Но весной дорога размокла. Жители района вынуждены либо идти по грязи, либо обходить грязь по оживлённому проспекту, нарушая ПДД.



Опытом такой прогулки с журналистами поделилась жительница Дзержинского района:

Вчера гуляла у себя на районе (Вагонка) с ребенком в коляске по проспекту Вагоностроителей, благо погода позволяла. Двигались по проспекту Вагоностроителей в сторону остановки Пихтовые Горы. Я шла по стороне проспекта, где находится роддом. В районе пересечения улицы Чайковского и проспекта Вагоностроителей я увидела, что тротуар исчез вместе со снегом. На месте, где должен быть тротуар, находятся камни размером с футбольный мяч и глиняная смесь. Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, рискуя своей жизнью. Прошу обратить ваше внимание на данное безобразие.



Получить оперативный комментарий в администрации Дзержинского района журналистам TagilCity.ru не удалось, но по информации общественного движения «Тагил без ям», с наступлением тепла перекоп будет восстановлен.