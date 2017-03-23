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Новости Нижнего Тагила

Невосстановленный перекоп провоцирует жителей Нижнего Тагила на нарушение ПДД: размокшая грязь на тротуаре не накрыта даже досками (ФОТО)

23 марта 2017, 14:25Добавить новость
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Перекоп появился зимой на нечётной стороне проспекта Вагоностроителей около перекрёстка с улицей Чайковского.

Зимой, благодаря снегу, для движения пешеходов не создавалось каких-либо трудностей. Но весной дорога размокла. Жители района вынуждены либо идти по грязи, либо обходить грязь по оживлённому проспекту, нарушая ПДД.

Опытом такой прогулки с журналистами поделилась жительница Дзержинского района:

 

Вчера гуляла у себя на районе (Вагонка) с ребенком в коляске по проспекту Вагоностроителей, благо погода позволяла. Двигались по проспекту Вагоностроителей в сторону остановки Пихтовые Горы. Я шла по стороне проспекта, где находится роддом. В районе пересечения улицы Чайковского и проспекта Вагоностроителей я увидела, что тротуар исчез вместе со снегом. На месте, где должен быть тротуар, находятся камни размером с футбольный мяч и глиняная смесь. Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, рискуя своей жизнью. Прошу обратить ваше внимание на данное безобразие. 

 

Нижний Тагил,вагоностроителей,Вагонка,Дзержинский район,перекопы,тагил без ям,горэнерго,тротуар,грязь,весна

 

Нижний Тагил,вагоностроителей,Вагонка,Дзержинский район,перекопы,тагил без ям,горэнерго,тротуар,грязь,весна

 

Нижний Тагил,вагоностроителей,Вагонка,Дзержинский район,перекопы,тагил без ям,горэнерго,тротуар,грязь,весна


Получить оперативный комментарий в администрации Дзержинского района журналистам TagilCity.ru не удалось, но по информации общественного движения «Тагил без ям», с наступлением тепла перекоп будет восстановлен.

 

Зимой там был перекоп Горэнерго. При потеплении перекоп восстановят, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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