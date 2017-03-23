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Новости Нижнего Тагила

Объявления о платной проверке газового оборудования появились в Нижнем Тагиле: сотрудники ГАЗЭКСа или мошенники?

23 марта 2017, 16:45Добавить новость
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В некоторых подъездах Нижнего Тагила появились объявления о платных проверках газового оборудования. Тагильчан интересует вопрос правомерности данных проверок. Не так давно были случаи проведения таких услуг злоумышленниками с последующим навязыванием платной замены оборудования.

Замена оборудования неквалифицированными людьми зачастую приводит к возникновению опасных ситуаций. О всех проверках на сайте ГАЗЭКСа заранее предоставляется информация, при желании её можно уточнить.

По возникшему у тагильчанина вопросу редакция TagilCity.ru проконсультировалась у специалиста главного офиса ГАЗЭКС.

 

Проверка газовой системы в доме №27 по улице Выйская действительно планируется провести 23 марта в первом и во втором подъездах, а 24 марта – в третьем, -- сообщили в пресс-службе ГАЗЭКС.

 

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В связи с участившимися мошенническими схемами жители настороженно относятся к объявлениям о платных проверках. Это обоснованная позиция, которая поможет избежать мошеннических схем.

Для распознавания мошенников нужно знать несколько критериев, по которым стоит оценивать пришедших с проверкой работников газовых служб.

  • Жители заранее оповещаются о проверке объявлением (с логотипом ГАЗЭКС).
  • Проверяющий сотрудник приходит в спецодежде с логотипом ГАЗЭКС
  • Сотрудник газовой службы должен предъявить удостоверение с логотипом ГАЗЭКС
  • Сотрудник после проверки не навязывает услуги или приборы с немедленным наличным расчётом

 

Во время техобслуживания наши сотрудники проверяют работоспособность газового прибора в квартире у абонента и в целом системы газоснабжения дома. Услуги и какие-либо приборы наши сотрудники не навязывают абонентам. Если есть необходимость в замене газового оборудования, то абоненту выдаётся предписание на его замену. Абонент позже обращается в газовую службу с заявкой для последующей замены оборудования, -- объяснили редакции TaglCity.ru в областном офисе ГАЗЭКС.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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