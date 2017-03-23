Объявления о платной проверке газового оборудования появились в Нижнем Тагиле: сотрудники ГАЗЭКСа или мошенники?

Замена оборудования неквалифицированными людьми зачастую приводит к возникновению опасных ситуаций. О всех проверках на сайте ГАЗЭКСа заранее предоставляется информация, при желании её можно уточнить.



По возникшему у тагильчанина вопросу редакция TagilCity.ru проконсультировалась у специалиста главного офиса ГАЗЭКС.

Проверка газовой системы в доме №27 по улице Выйская действительно планируется провести 23 марта в первом и во втором подъездах, а 24 марта – в третьем, -- сообщили в пресс-службе ГАЗЭКС.



В связи с участившимися мошенническими схемами жители настороженно относятся к объявлениям о платных проверках. Это обоснованная позиция, которая поможет избежать мошеннических схем.



Для распознавания мошенников нужно знать несколько критериев, по которым стоит оценивать пришедших с проверкой работников газовых служб.





Жители заранее оповещаются о проверке объявлением (с логотипом ГАЗЭКС).

Проверяющий сотрудник приходит в спецодежде с логотипом ГАЗЭКС

Сотрудник газовой службы должен предъявить удостоверение с логотипом ГАЗЭКС

Сотрудник после проверки не навязывает услуги или приборы с немедленным наличным расчётом