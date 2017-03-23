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СБУ запретила Самойловой въезжать в Украину: российское телевидение может отказаться от трансляции «Евровидения – 2017»

23 марта 2017, 16:00Добавить новость
Россия,Евровидение,Самойлова,конкурс,Украина,запрет,граница
Если Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017», то организаторы конкурса потеряют огромную часть аудитории и рейтинга.  Недопуск Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение» в Киеве может стать для Европейского вещательного союза большим ударом, об этом рассказала Яна Рудковская. Она выразила общее мнение многих известных продюсеров: запрет на въезд в Украину российской певицы может стать поводом для руководства «Первого канала» не вести трансляцию песенного конкурса. 

Тогда ЕВС лишится огромной части аудитории – российских зрителей. В этом случае пострадает и рейтинг «Евровидения». Продюсер считает, что организаторы конкурса должны немедленно повлиять на решение СБУ. Комментируя ситуацию с недопуском Юлии, Рудковская добавила: 

Я считаю, что наше правительство должно немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию и обратиться в Международный суд по правам человека. Для меня это беспредел, который нельзя оставлять безнаказанным. У человека забрали мечту. 
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