СБУ запретила Самойловой въезжать в Украину: российское телевидение может отказаться от трансляции «Евровидения – 2017»

Если Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017», то организаторы конкурса потеряют огромную часть аудитории и рейтинга.

Я считаю, что наше правительство должно немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию и обратиться в Международный суд по правам человека. Для меня это беспредел, который нельзя оставлять безнаказанным. У человека забрали мечту.