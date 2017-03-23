| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сертификаты на полтора миллиона рублей выданы четырем вдовам фронтовиков из Нижнего Тагила

23 марта 2017, 08:30Добавить новость
администрация,благотворительность,город,деньги,Нижний Тагил,пенсионеры,помощь,Россия,строительство,вдова,Великая отечественная война
Четыре вдовы фронтовиков из Нижнего Тагила накануне получили единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Работа ведётся в рамках обеспечения жильем ветеранов и членов семей участников ВОВ.

Сертификаты на сумму 1 578 168 рублей были вручены Селивановой В.А., Запащиковой Н.Н., Ивановой О.П. и Яблонской Г.Г.

Еще в 2016 году они встали на учет, а уже в наступившем будут планировать приобретение и строительство жилья на реальные средства, передает пресс-служба администрации.

Средства поступают из федерального бюджета. В Нижнем Тагиле выплаты получили 69 участников войны и вдов фронтовиков, еще двое состоят на учете.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Работы по ремонту здания Нижнетагильского цирка должны быть закончены в срок (ФОТО) 18 ноября 2016, 20:20
Пенсионерка из Берёзовского убирает снег на автобусной остановке по собственной инициативе (ФОТО) 26 февраля, 09:45
Нижний Тагил претендует на получение статуса территории опережающего экономического развития 23 февраля, 09:45 4

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 134
Подписаться на новости