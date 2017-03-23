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Новости Нижнего Тагила

Зоозащитники на митинге потребуют реального срока для владелицы «черной передержки» в Екатеринбурге

23 марта 2017, 10:20Добавить новость
Екатеринбург,зоозащитники,бездомные животные,бродячие собаки,активисты,передержка,уголовное дело
В Екатеринбурге 25 марта состоится митинг зоозащитников. Они планируют добиваться реального лишения свободы для владелицы «черной передержки» на Уктусе, где были найдены трупы 18 животных. Заметим, что по факту смерти четвероногих было возбуждено уголовное делопроизводство по ст. 245 УК РФ. По результатам проведенной экспертизы, животные на передержке погибли от истощения.
 
Зоозащитники считают, что санкции данной статьи очень лояльны и планируют добиваться их ужесточения, сообщает ZNAK.
 
Напомним, на этой неделе в Нижнем Тагиле состоялось совещание в администрации города, где было предложено сократить срок нахождения бродячих животных на передержке до одного месяца.
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