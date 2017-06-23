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Новости Нижнего Тагила

Более 700 человек из разных стран приедут в Екатеринбург на конгресс инвалидов

23 июня 2017, 09:35Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,конгресс,ивалиды,помощь,обучение,волонтеры

Более 700 человек из 30 стран приедут в Екатеринбург на конгресс инвалидов, который состоится в сентябре этого года.

Как пишет «Областная газета», мероприятие направлено на обучение волонтеров контакту и взаимодействию с людьми с нарушениями зрения, слуха, проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Среди добровольцев, пожелавших принять участие в масштабном мероприятии, люди от 18 до 60 лет. Все они помогают инвалидам на добровольной основе. Основным критерием отбора было знание иностранного языка. Среди них есть инвалиды. Это люди, которые, несмотря на ограниченные возможности, находят в себе силы помогать другим. 

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