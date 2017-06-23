Детский хирург прооперирован после избиения отцом маленького пациента в поликлинике Нижнего Тагила

Получивший травму челюсти в результате нападения отца пациента детский хирург из Нижнего Тагила был прооперирован 22 июня.
О том, что получившему травму челюсти детскому хирургу из Нижнего Тагила понадобилось оперативное вмешательство, журналистам TagilCity.ru рассказал представитель регионального Главка МВД.
22 июня пострадавшему в результате нападения хирургу пришлось сделать операцию на лице. Сейчас его коллеги делают все возможное для его скорейшего выздоровления, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД Екатеринбурга Валерий Горелых.
Полицейский также отметил, что этот вопиющий случай не должен и не останется безнаказанным для нападавшего.