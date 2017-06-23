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Новости Нижнего Тагила

Детский хирург прооперирован после избиения отцом маленького пациента в поликлинике Нижнего Тагила

23 июня 2017, 10:40Добавить новость
Нижний Тагил,врач,травма,МВД,полиция,хирург,детский врач,хирурги,операция,челюсть,Валерий Горелых
Получивший травму челюсти в результате нападения отца пациента детский хирург из Нижнего Тагила был прооперирован 22 июня.

О том, что получившему травму челюсти детскому хирургу из Нижнего Тагила понадобилось оперативное вмешательство, журналистам TagilCity.ru рассказал представитель регионального Главка МВД.

 

22 июня пострадавшему в результате нападения хирургу пришлось сделать операцию на лице. Сейчас его коллеги делают все возможное для его скорейшего выздоровления, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД Екатеринбурга Валерий Горелых.


Полицейский также отметил, что этот вопиющий случай не должен и не останется безнаказанным для нападавшего.


 


 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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