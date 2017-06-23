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Новости Нижнего Тагила

Гарнизонный инструктаж для сотрудников ГИБДД и Росгвардии прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 июня 2017, 10:05Добавить новость
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Гарнизонный инструктаж для полицейских Нижнего Тагила провел полковник Абдулкадыров.

Полковник Абдулкадыров провел инструктаж для сотрудников ГИБДД и Росгвардии. Он напомнил им о необходимости поднятия престижа полиции и корректном общении с гражданами.

Это нужно, чтобы каждый из вас, ваши семьи, друзья и соседи смотрели на полицейского с уважением и гордились тем, что вы представляете власть, неся службу по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений. Жители города должны знать, что каждые сутки сотрудники гарнизона полиции раскрывают преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие. Хочу в очередной раз напомнить, чтобы у каждого сотрудника был подобающий внешний вид, чтобы все сотрудники занимались спортом и посещали занятия по огневой подготовке, а также знать нормативно-правовую базу и быть готовым ко всему, -- сказал Абдулкадыров.


Руководители подразделений проинформировали сотрудников об обстановке в городе и дали задания по профилактическим мероприятиям.

После инструктажа правоохранители заступили на службу. 

 

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Фото: МВД «Нижнетагильское»

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