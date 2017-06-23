Гарнизонный инструктаж для сотрудников ГИБДД и Росгвардии прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Гарнизонный инструктаж для полицейских Нижнего Тагила провел полковник Абдулкадыров.

Полковник Абдулкадыров провел инструктаж для сотрудников ГИБДД и Росгвардии. Он напомнил им о необходимости поднятия престижа полиции и корректном общении с гражданами.





Это нужно, чтобы каждый из вас, ваши семьи, друзья и соседи смотрели на полицейского с уважением и гордились тем, что вы представляете власть, неся службу по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений. Жители города должны знать, что каждые сутки сотрудники гарнизона полиции раскрывают преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие. Хочу в очередной раз напомнить, чтобы у каждого сотрудника был подобающий внешний вид, чтобы все сотрудники занимались спортом и посещали занятия по огневой подготовке, а также знать нормативно-правовую базу и быть готовым ко всему, -- сказал Абдулкадыров.



Руководители подразделений проинформировали сотрудников об обстановке в городе и дали задания по профилактическим мероприятиям.





После инструктажа правоохранители заступили на службу.

Фото: МВД «Нижнетагильское»