Мигранты без разрешения на работу трудились на стройках в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Так, сотрудники полиции проверили строителей. Часть иностранцев была доставлена в отдел по вопросам миграции. Там сообщили, что все граждане пройдут проверку на предмет законности осуществления трудовой деятельности и нахождения в России.



После проверки в отношении мигрантов, к которым появились вопросы, будет вынесено процессуальное решение. Их даже могут выдворить из Российской Федерации, передает пресс-служба МВД по Нижнему Тагилу.

Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила