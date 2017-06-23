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Новости Нижнего Тагила

Мигранты без разрешения на работу трудились на стройках в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 июня 2017, 08:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле подходит к концу первый этап операции «Нелегальный мигрант», направленной на усиление контроля за мигрантами, проживающими на территории города.

Так, сотрудники полиции проверили строителей. Часть иностранцев была доставлена в отдел по вопросам миграции. Там сообщили, что все граждане пройдут проверку на предмет законности осуществления трудовой деятельности и нахождения в России.

После проверки в отношении мигрантов, к которым появились вопросы, будет вынесено процессуальное решение. Их даже могут выдворить из Российской Федерации, передает пресс-служба МВД по Нижнему Тагилу.

 

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Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила
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