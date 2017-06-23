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Новости Нижнего Тагила

Семья избитого медика из Нижнего Тагила расскажет о произошедшем журналистам «Первого канала»

23 июня 2017, 10:55Добавить новость
насилие,Нижний Тагил,медики,врач,хирург,СМИ,журналисты,изибение,поликлиника,детская поликлиника
Новость об избиении молодого хирурга в Нижнем Тагиле прямо во время приема в детской поликлинике покажут «Первому каналу». 23 июня в Нижний Тагил из Москвы приехала съемочная группа федерального телеканала. Журналисты пообщаются со сторонами произошедшего 20 июня конфликта. 

Напомним, 35-летний хирург был избит, по предварительным данным, 35-летним отцом мальчика с особенностью внешности. Сейчас агрессор уже установлен и находится под подпиской о невыезде. Пострадавший врач накануне был прооперирован в одной из больниц Нижнего Тагила и находится на реабилитации. Полиция проводит расследование, также ведется доследственная проверка

Фото: 1 канал


 


 
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