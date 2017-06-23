Тагильчане почтили минутой молчания и залпами из боевого оружия память погибших в Великой Отечественной войне (ФОТО)

Траурный митинг в День памяти и скорби прошел в Нижнем Тагиле. В нем приняли участие ветераны, сотрудники Росгвардии, полицейские, представители Общественного совета. Все они собрались у ОВД на Островского.

Мероприятие открыл полковник Абдулкадыров. Он сказал:





22 июня – скорбная дата в истории нашей страны. 70 тысяч тагильчан ушли на фронт, больше 25 тысяч не вернулись с полей сражений. 254 сотрудника милиции Нижнего Тагила защищали нашу Родину на фронтах Великой Отечественной. Имена тех, кто погиб, высечены на пилонах этого обелиска. Вечная память всем тем, кто отдал свою жизнь ради победы!



Также выступили руководитель Совета ветеранов Нижнего Тагила и командир ОМОН Эдуард Коряков.





Память погибших во время войны все пришедшие почтили минутой молчания. Бойцы ОМОН произвели традиционный троекратный залп из боевого оружия.





Фото: МВД «Нижнетагильское»