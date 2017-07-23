Икона Георгия Победоносца доставлена в Храм-на-Крови в Екатеринбурге

Монахи со Святой горы Афон доставили в Храм-на-Крови икону великомученика Георгия Победоносца. Эта икона является точной копией афонской чудотворной иконы.
В ночь с 22 на 23 июля в Храме-на-Крови состоялось богослужение перед иконой великомученика Георгия Победоносца. Икона была доставлена со Святой горы Афон в Греции и является точным списком чудотворной иконы Георгия Победоносца, которая хранится в обители афонских монахов.
После богослужения икона будет передана митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, сообщает Облгазета. Икона Георгия Победоносца, по мнению участников богослужения, является одной из самых почитаемых в православии.