Икона Георгия Победоносца доставлена в Храм-на-Крови в Екатеринбурге

В ночь с 22 на 23 июля в Храме-на-Крови состоялось богослужение перед иконой великомученика Георгия Победоносца. Икона была доставлена со Святой горы Афон в Греции и является точным списком чудотворной иконы Георгия Победоносца, которая хранится в обители афонских монахов.