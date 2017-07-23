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Новости Нижнего Тагила

Икона Георгия Победоносца доставлена в Храм-на-Крови в Екатеринбурге

23 июля 2017, 14:05Добавить новость
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Монахи со Святой горы Афон доставили в Храм-на-Крови икону великомученика Георгия Победоносца. Эта икона является точной копией афонской чудотворной иконы.

В ночь с 22 на 23 июля в Храме-на-Крови состоялось богослужение перед иконой великомученика Георгия Победоносца. Икона была доставлена со Святой горы Афон в Греции и является точным списком чудотворной иконы Георгия Победоносца, которая хранится в обители афонских монахов.

 

После богослужения икона будет передана митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, сообщает Облгазета. Икона Георгия Победоносца, по мнению участников богослужения, является одной из самых почитаемых в православии.
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