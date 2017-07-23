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Новости Нижнего Тагила

Россия вошла в пятёрку худших стран для пенсионеров

23 июля 2017, 12:50Добавить новость
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Французская финансовая компания Natixis составила рейтинг стран с комфортными для пенсионеров условиями проживания. В списке из 43 стран Россия оказалась на 3-м месте с конца.

При составлении рейтинга использовалась шкала от 0 до 100. За 100% берется идеальная для выхода на пенсию страна. Для оценки использовались следующие показатели: финансы пенсионеров, материальная обеспеченность, качество жизни и здоровье.

В итоге Россия набрала 45%, причём данный показатель снизился в сравнении с прошлым годом на 1%.

 

Соседями России по списку стали Бразилия, Греция и Индия. Первые места рейтинга занимают Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%).

 

При этом, как сообщает Интерфакс, рейтинг относится исключительно к уровню жизни пенсионеров, а не к уровню развития пенсионной системы страны.
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