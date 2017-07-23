Россия вошла в пятёрку худших стран для пенсионеров

Французская финансовая компания Natixis составила рейтинг стран с комфортными для пенсионеров условиями проживания. В списке из 43 стран Россия оказалась на 3-м месте с конца.
При составлении рейтинга использовалась шкала от 0 до 100. За 100% берется идеальная для выхода на пенсию страна. Для оценки использовались следующие показатели: финансы пенсионеров, материальная обеспеченность, качество жизни и здоровье.
В итоге Россия набрала 45%, причём данный показатель снизился в сравнении с прошлым годом на 1%.
Соседями России по списку стали Бразилия, Греция и Индия. Первые места рейтинга занимают Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%).
При этом, как сообщает Интерфакс, рейтинг относится исключительно к уровню жизни пенсионеров, а не к уровню развития пенсионной системы страны.