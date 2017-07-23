Россия вошла в пятёрку худших стран для пенсионеров

При составлении рейтинга использовалась шкала от 0 до 100. За 100% берется идеальная для выхода на пенсию страна. Для оценки использовались следующие показатели: финансы пенсионеров, материальная обеспеченность, качество жизни и здоровье.



В итоге Россия набрала 45%, причём данный показатель снизился в сравнении с прошлым годом на 1%.

Соседями России по списку стали Бразилия, Греция и Индия. Первые места рейтинга занимают Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%).