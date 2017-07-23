Жители Екатеринбурга ходят по надгробным плитам бывшего лютеранского кладбища (ФОТО)

Строительство было заморожено по требованию администрации города, пишет 66.ru.





Выяснилось, что до 1964 года на этом месте располагалось лютеранское кладбище, где были похоронены немецкие специалисты горного дела, а также известные архитекторы - Валенков, Дубровский и Голубев.



Именно эти специалисты создали проекты для возведения ж/д вокзала, филармонии и мэрии. Лютеранская община, добавим, адекватно восприняла такой обоснованный отказ.





Однако в августе 2015 года председатель совета Немецкой культурной автономии Давид Кричкер вновь заявил, что лютеранская церковь все же появится в Пионерке, несмотря на протесты. За полтора года проект так и не был воплощён в жизнь.