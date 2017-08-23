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Новости Нижнего Тагила

Три года колонии грозит директору предприятия в Краснотурьинске за невыплату зарплаты работнику

23 августа 2017, 19:30Добавить новость
деньги,нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,суд,уголовное дело

Сотрудник краснотурьинского предприятия ООО «Вектор» не получал заработную плату с сентября по ноябрь 2015 года. Прокуратура утвердила обвинение в отношении директора предприятия, дело направлено в суд.

Директор коммерческой компании в Краснотурьинске обвиняется в полной невыплате заработной платы работнику. Вскоре он предстанет перед судом.

Работник предприятия полностью остался без зарплаты в период с сентября по ноябрь 2015 года. Деньги, которые необходимо было потратить на оплату труда, руководитель направил на другие нужды. В отношении директора утверждено обвинительное заключение, дело передано в суд.

За совершенное преступление он может получить максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

 
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