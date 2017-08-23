В апреле 2017 года мама 4-летнего ребёнка привела сына в детский сад №25 Екатеринбурга. Воспитательница не захотела принимать ребёнка из-за того, что у него отсутствовала проба Манту. Мама сказала, что по данному вопросу будет общаться только с руководителем детского сада или медиком.
После женщина переодела ребёнка и оставила его в группе. Как только мать покинула помещение детского сада, дверь учреждения открылась и воспитательница выгнала на улицу 4-летнего малыша. На мальчике не было обуви, ботинки вылетели вслед за ним.
Мама сняла произошедшее на видео и обратилась с заявлением в полицию. Никакой реакции от правоохранительных органов не последовало. На бездействия полицейских женщина пожаловалась в прокуратуру Свердловской области, но и следователи ничего не предприняли.
В конце августа информация о случившемся была передана журналистам, передаёт Ura.ru. На данный момент журналисты отправили запрос в УМВД по Екатеринбургу. С руководством детского сада №25 связаться не удалось.
4-летнего ребёнка выставили на улицу босиком в одном из детских садов Екатеринбурга (ВИДЕО)23 августа 2017, 00:05Добавить новость
В апреле 2017 года мама 4-летнего ребёнка привела сына в детский сад №25 Екатеринбурга. Воспитательница не захотела принимать ребёнка из-за того, что у него отсутствовала проба Манту. Мама сказала, что по данному вопросу будет общаться только с руководителем детского сада или медиком.
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