4-летнего ребёнка выставили на улицу босиком в одном из детских садов Екатеринбурга (ВИДЕО)

В апреле 2017 года мама 4-летнего ребёнка привела сына в детский сад №25 Екатеринбурга. Воспитательница не захотела принимать ребёнка из-за того, что у него отсутствовала проба Манту. Мама сказала, что по данному вопросу будет общаться только с руководителем детского сада или медиком.



После женщина переодела ребёнка и оставила его в группе. Как только мать покинула помещение детского сада, дверь учреждения открылась и воспитательница выгнала на улицу 4-летнего малыша. На мальчике не было обуви, ботинки вылетели вслед за ним.



Мама сняла произошедшее на видео и обратилась с заявлением в полицию. Никакой реакции от правоохранительных органов не последовало. На бездействия полицейских женщина пожаловалась в прокуратуру Свердловской области, но и следователи ничего не предприняли.



В конце августа информация о случившемся была передана журналистам, передаёт Ura.ru. На данный момент журналисты отправили запрос в УМВД по Екатеринбургу. С руководством детского сада №25 связаться не удалось.





Видео: Ura.ru