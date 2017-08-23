5 лет колонии грозит тагильчанину за нападение на сотрудников полиции

В начале июля 2017 года неизвестный вырвал телефон у молодого человека, который прогуливался ночью по улице Лебяжинская в Нижнем Тагиле. Похититель скрылся в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело, под подозрение попал ранее судимый 32-летний тагильчанин.





На место жительства подозреваемого выехали сотрудники оперативного розыска. После предложения проехать в отделение полиции мужчина отреагировал неадекватно. Он ударил одного из полицейских в грудь кулаком, второго ударил в лицо и разбил губу, а затем нанес удар по голени.





Для задержания мужчины полицейским пришлось применить физическую силу. Он будет привлечен к уголовной ответственности за применение насилия к сотрудникам полиции. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление ему может грозить до 5 лет лишения свободы, пишет пресс-служба МУ МВД Нижнетагильское.