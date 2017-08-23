535 уголовных дел было возбуждено против представителей сферы ЖКХ за первое полугодие 2017 года в России

За первое полугодие 2017 года прокуратура РФ возбудила 535 уголовных дел в отношении коммунальных служб. Всего в этот период было выявлено 118 000 нарушений. Оперативному раскрытию дел помогли россияне, которые все чаще стали обращаться в полицию при нарушении своих прав.





Самой частой проблемой в сфере ЖКХ является нецелевое расходование денежных средств, а также нарушения при переселении россиян из аварийного жилья и проведении капитального ремонта. Например, в запланированных программах капремонта были обнаружены нежилые здания. Эксперты считают, что сфера ЖКК все так же остается самой коррумпированной отраслью в России.





Сейчас в сфере коммунальных услуг работают более 50 000 компаний. Минстрой усиленно разрабатывает законы, которые позволят контролировать их деятельность, сообщает газета «Известия».

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