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Новости Нижнего Тагила

535 уголовных дел было возбуждено против представителей сферы ЖКХ за первое полугодие 2017 года в России

23 августа 2017, 20:00Добавить новость
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Прокуратура РФ обнаружила за первое полугодие 2017 года 118 000 нарушений в сфере ЖКХ, по итогам которых было возбуждено более 500 уголовных дел.

За первое полугодие 2017 года прокуратура РФ возбудила 535 уголовных дел в отношении коммунальных служб. Всего в этот период было выявлено 118 000 нарушений. Оперативному раскрытию дел помогли россияне, которые все чаще стали обращаться в полицию при нарушении своих прав.

Самой частой проблемой в сфере ЖКХ является нецелевое расходование денежных средств, а также нарушения при переселении россиян из аварийного жилья и проведении капитального ремонта. Например, в запланированных программах капремонта были обнаружены нежилые здания. Эксперты считают, что сфера ЖКК все так же остается самой коррумпированной отраслью в России.

Сейчас в сфере коммунальных услуг работают более 50 000 компаний. Минстрой усиленно разрабатывает законы, которые позволят контролировать их деятельность, сообщает газета «Известия».

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