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Новости Нижнего Тагила

Четыре года колонии грозит байкеру из Нижнего Тагила в связи с обвинением в смерти его жены

23 августа 2017, 17:40Добавить новость
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31-летнему байкеру из Нижнего Тагила предъявлено обвинение в смерти своей жены - Татьяны Чепелевой. 

Жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в соответствии со статьей УК РФ в связи с гибелью его жены. Нарушение ПДД спровоцировало ДТП, которое привело к смерти женщины.

Напомним, 18 июня 2017 года, когда супруги возвращались с рок-фестиваля, мужчина управлял мотоциклом Honda, а жена ехала в качестве пассажира.

Двигаясь по городу Тюмени, байкер решил обогнать грузовик Scania с полуприцепом и столкнулся с автомобилем. После этого женщина вылетела с мотоцикла под колеса другого грузового автомобиля Man и погибла на месте.

Тагильчанин обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд состоится в Тюмени, как сообщает интернет-газета ZNAK. Ему грозит четыре года лишения свободы.  

 

 

 
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