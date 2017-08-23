Четыре года колонии грозит байкеру из Нижнего Тагила в связи с обвинением в смерти его жены

31-летнему байкеру из Нижнего Тагила предъявлено обвинение в смерти своей жены - Татьяны Чепелевой.

Жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в соответствии со статьей УК РФ в связи с гибелью его жены. Нарушение ПДД спровоцировало ДТП, которое привело к смерти женщины.





Напомним, 18 июня 2017 года, когда супруги возвращались с рок-фестиваля, мужчина управлял мотоциклом Honda, а жена ехала в качестве пассажира.





Двигаясь по городу Тюмени, байкер решил обогнать грузовик Scania с полуприцепом и столкнулся с автомобилем. После этого женщина вылетела с мотоцикла под колеса другого грузового автомобиля Man и погибла на месте.





Тагильчанин обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд состоится в Тюмени, как сообщает интернет-газета ZNAK. Ему грозит четыре года лишения свободы.