Девять школ Нижнего Тагила не прошли проверку на антитеррористическую безопасность

Стало известно о ходе исполнения решений национального антитеррорестического комитета, а также о реализации мероприятий по борьбе с идеологией терроризма в Свердловской области. Специалисты познакомились с информацией о политических, социальных, экономических и других объединениях в Нижнем Тагиле, которые участвуют в противодействии терроризму.
Другой вопрос – обеспечение безопасности на предстоящих выборах – прокомментировали представители ГУ ММУ МВД «Нижнетагильское», а также члены избиркома и главы районных администраций.
Также стало известно, что в рамках подготовки образовательных учреждений к 1 сентября, с 29 июня полицейские активно проверяют школы. Из 63 функционирующих учебных заведений проверку прошли 54. Другие продолжают работать над устранением замечаний.
Не упустили из внимания и подготовку ко Дню солидарности по борьбе с терроризмом.
Девять школ Нижнего Тагила не прошли проверку на антитеррористическую безопасность23 августа 2017, 08:30Добавить новость
Стало известно о ходе исполнения решений национального антитеррорестического комитета, а также о реализации мероприятий по борьбе с идеологией терроризма в Свердловской области. Специалисты познакомились с информацией о политических, социальных, экономических и других объединениях в Нижнем Тагиле, которые участвуют в противодействии терроризму.
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