Лермонтову разбили лицо, Пушкину снесли полтуловища, Леонова распилили: памятники России страдают от набегов вандалов (ФОТО)

Российские памятники постоянно подвергаются варварских действиям вандалов.

Эпидемия вандализма захлестнула Россию. Злоумышленники не щадят никого: ни великих поэтов – Пушкина, Лермонтова, Мандельштама, Цветаеву, ни знаменитых артистов и политиков.





Так, в Перми был поврежден памятник «Трусу, Балбесу и Бывалому». У бронзовой скульптуры оказалась отпилена и сдана на металлолом ладонь Вицина. В Москве был целиком украден памятник Евгению Леонову, сыгравшего Доцента в фильме «Джентльмены удачи». Позже она была найдена в распиленном виде. А больше всего вандалов интересует Санкт-Петербург с его изобилием исторических мест и памятников.

В России очень гуманное наказание за вандализм. В Германии за такое преступление грозит пять лет тюрьмы, сообщают «Новые известия». Вот что рассказывает почетный адвокат РФА Александр Островский:





Не припомню, чтобы кого-то судили за вандализм. Но 214-я статья УК РФ гласит: за подобные преступления можно приговорить не только к штрафу до 40 000 рублей, но и к общественным работам до 180 часов. И даже 3-месячному заключению под стражу. А если акт вандализма совершён группой людей, то срок лишения свободы будет больше – до трёх лет.

Нижний Тагил – тоже в списке городов, пострадавших от варварских нападений вандалов. Так, в апреле неизвестные отломали фонари подсветки у памятника первым комсомольцам. А в августе подростки-вандалы сломали фигуру слона у Нижнетагильского цирка.



