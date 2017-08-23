| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Лермонтову разбили лицо, Пушкину снесли полтуловища, Леонова распилили: памятники России страдают от набегов вандалов (ФОТО)

23 августа 2017, 18:05Добавить новость
город,культура,Нижний Тагил,происшествие,Россия,Свердловская область,памятники,памятники Нижнего Тагила,памятник,поэт,артисты,Санкт-Петербург,Пушкин,скульптура,металл,вандализм,вандалы,порча,уголовный кодекс
Российские памятники постоянно подвергаются варварских действиям вандалов.

Эпидемия вандализма захлестнула Россию. Злоумышленники не щадят никого: ни великих поэтов – Пушкина, Лермонтова, Мандельштама, Цветаеву, ни знаменитых артистов и политиков.

Так, в Перми был поврежден памятник «Трусу, Балбесу и Бывалому». У бронзовой скульптуры оказалась отпилена и сдана на металлолом ладонь Вицина. В Москве был целиком украден памятник Евгению Леонову, сыгравшего Доцента в фильме «Джентльмены удачи». Позже она была найдена в распиленном виде. А больше всего вандалов интересует Санкт-Петербург с его изобилием исторических мест и памятников.

 

В России очень гуманное наказание за вандализм. В Германии за такое преступление грозит пять лет тюрьмы, сообщают «Новые известия».  Вот что рассказывает почетный адвокат РФА Александр Островский:

Не припомню, чтобы кого-то судили за вандализм. Но 214-я статья УК РФ гласит: за подобные преступления можно приговорить не только к штрафу до 40 000 рублей, но и к общественным работам до 180 часов. И даже 3-месячному заключению под стражу. А если акт вандализма совершён группой людей, то срок лишения свободы будет больше – до трёх лет.

 

Нижний Тагил – тоже в списке городов, пострадавших от варварских нападений вандалов. Так, в апреле неизвестные отломали фонари подсветки у памятника первым комсомольцам. А в августе подростки-вандалы сломали фигуру слона у Нижнетагильского цирка

город,культура,Нижний Тагил,происшествие,Россия,Свердловская область,памятники,памятники Нижнего Тагила,памятник,поэт,артисты,Санкт-Петербург,Пушкин,скульптура,металл,вандализм,вандалы,порча,уголовный кодексгород,культура,Нижний Тагил,происшествие,Россия,Свердловская область,памятники,памятники Нижнего Тагила,памятник,поэт,артисты,Санкт-Петербург,Пушкин,скульптура,металл,вандализм,вандалы,порча,уголовный кодекс
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Подростки не понесут ответственности за разрушение скульптуры слонёнка возле Нижнетагильского цирка (ФОТО)
14 августа, 23:05
2 9
4
Подростки-вандалы сломали фигуру слона у Нижнетагильского цирка (ФОТО, ВИДЕО)
4 августа, 17:25
5 6
2
9 могил и памятников на кладбище уничтожил житель Талицы в Каменске-Уральском: среди них были и захоронения ветеранов ВОВ (ФОТО)
9 июня, 14:55
1 2
1

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
6whnyf32 23.08.2017 20:13:25 #
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- ссылка
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 247
Подписаться на новости