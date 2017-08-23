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Новости Нижнего Тагила

Жители Алапаевского района не получили жилье после признания их домов аварийными: возбуждено уголовное дело

23 августа 2017, 09:30Добавить новость
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В Алапаевске возбудили уголовное дело после сообщения в СМИ. Речь идёт о халатности в отношении жителей аварийных домов.

От журналистов стало известно, что в посёлке Верхняя Синячиха Алапаевского района местные жители, среди которых 92-летняя ветеран труда, вынуждены жить в домах, официально признанных аварийными. До сих пор люди не были переселены.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ситуации, а также устанавливают, насколько правильно выполняли свою работу представители администрации Алапаевска. Проходит опрос жильцов и иные мероприятия, передает пресс-служба СК РФ.

 
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