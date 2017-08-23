66-летний пенсионер задержан за изготовление огнестрельного оружия: в Нижнем Тагиле прошла операция «Арсенал» (ФОТО)

В Нижнем Тагиле завершилась операция «Арсенал». Она была направлена на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконных хранением и оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.





На трассе Екатеринбург - Серов сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, на заднем сидении которого лежал обрез ружья. По словам 32-летнего водителя, оружие он нашел неподалеку от реки Иса. Обрез у мужчины изъяли.



В ходе мероприятия в селе Бродово был проверен частный дом. У 64-летнего хозяина дома изъяли более 100 незаконных боевых патронов. Также к уголовной ответственности привлекли 66-летнего пенсионера, который самостоятельно изготовил огнестрельное оружие.





В процессе операции сотрудники полиции проверили 236 зарегистрированных владельцев оружия. Всего было изъято 3 единицы огнестрельного оружия и 187 боеприпасов. По результатам рейда возбуждено 8 уголовных дел, пишет МУ МВД Нижнетагильское.





Фото: МУ МВД Нижнетагильское