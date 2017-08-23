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Новости Нижнего Тагила

66-летний пенсионер задержан за изготовление огнестрельного оружия: в Нижнем Тагиле прошла операция «Арсенал» (ФОТО)

23 августа 2017, 20:35Добавить новость
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В ходе проверки в Нижнем Тагиле было возбуждено 8 уголовных дел, 7 из них - по факту незаконного хранения оружия и 1 за его изготовление.

В Нижнем Тагиле завершилась операция «Арсенал». Она была направлена на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконных хранением и оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.

На трассе Екатеринбург - Серов сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, на заднем сидении которого лежал обрез ружья. По словам 32-летнего водителя, оружие он нашел неподалеку от реки Иса. Обрез у мужчины изъяли.

В ходе мероприятия в селе Бродово был проверен частный дом. У 64-летнего хозяина дома изъяли более 100 незаконных боевых патронов. Также к уголовной ответственности привлекли 66-летнего пенсионера, который самостоятельно изготовил огнестрельное оружие.

В процессе операции сотрудники полиции проверили 236 зарегистрированных владельцев оружия. Всего было изъято 3 единицы огнестрельного оружия и 187 боеприпасов. По результатам рейда возбуждено 8 уголовных дел, пишет МУ МВД Нижнетагильское.

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Фото: МУ МВД Нижнетагильское

 

 
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