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Новости Нижнего Тагила

Отопительный сезон стартует в Нижнем Тагиле с 18 сентября

23 августа 2017, 07:30Добавить новость
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С 18 сентября в Нижнем Тагиле официально стартует отопительный сезон. Постановление об этом накануне подписал глава муниципалитета Сергей Носов.

Ресурсоснабжающие организации начнут заполнять дома теплом согласно установленной очередности. По правилам, компании должны предоставить акты о назначенных промывках труб со сбросом воды в дренаж, передает пресс-служба мэрии. Ситуация будет находиться на контроле.

Вся информация о порядке ввода котельных, тепловых пунктов, насосных станций и сетей будет собрана в ЕДДС Нижнего Тагила.

Представители ответственных служб будут осуществлять контроль подачи тепла в образовательные, спортивные и другие социальные организации.

Для тагильчан будет функционировать «горячая линия» – по номеру 112 или 25-78-92.

В мэрии рекомендовали организациям-собственникам насчитывать плату за отопление с фактической даты подачи тепла. Кроме того, объекты официально будут подключены к отоплению только тогда, когда на узлах управления установятся нормальные параметры давления и температуры.

 
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