Отопительный сезон стартует в Нижнем Тагиле с 18 сентября

Ресурсоснабжающие организации начнут заполнять дома теплом согласно установленной очередности. По правилам, компании должны предоставить акты о назначенных промывках труб со сбросом воды в дренаж, передает пресс-служба мэрии. Ситуация будет находиться на контроле.





Вся информация о порядке ввода котельных, тепловых пунктов, насосных станций и сетей будет собрана в ЕДДС Нижнего Тагила.





Представители ответственных служб будут осуществлять контроль подачи тепла в образовательные, спортивные и другие социальные организации.



Для тагильчан будет функционировать «горячая линия» – по номеру 112 или 25-78-92.





В мэрии рекомендовали организациям-собственникам насчитывать плату за отопление с фактической даты подачи тепла. Кроме того, объекты официально будут подключены к отоплению только тогда, когда на узлах управления установятся нормальные параметры давления и температуры.