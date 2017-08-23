Парк «Народный» в Нижнем Тагиле будет обеспечен электричеством к сентябрю 2017 года

Специалисты «Облкомммунэнерго» начали прокладывать линии различного напряжения в парке «Народный» Нижнего Тагила. Для обеспечения безопасности и сохранения пейзажа прокладка линии будет осуществлена под землёй.



К сентябрю 2017 года первый этап благоустройства парка планируется завершить, передаёт «Тагильский рабочий». Осенью тагильчане будут приглашены на городскую акцию по высадке деревьев.