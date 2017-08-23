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Новости Нижнего Тагила

Парк «Народный» в Нижнем Тагиле будет обеспечен электричеством к сентябрю 2017 года

23 августа 2017, 22:35Добавить новость
Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,парк Народный,благоустройство,инфраструктура
В нижнетагильском парке «Народный» начались работы по электрификации. Электричество подведут к летним кафе, концертным площадкам и хоккейному корту.

Специалисты «Облкомммунэнерго» начали прокладывать линии различного напряжения в парке «Народный» Нижнего Тагила. Для обеспечения безопасности и сохранения пейзажа прокладка линии будет осуществлена под землёй.

К сентябрю 2017 года первый этап благоустройства парка планируется завершить, передаёт «Тагильский рабочий». Осенью тагильчане будут приглашены на городскую акцию по высадке деревьев.

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